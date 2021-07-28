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"Чуть ли не на коленях поползём": эксперт заявил, что Украине не хватит газа

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Проект "Северный поток­-2", будучи наконец завершённым и запущенным, станет для Украины проблемой не только геополитического или экономического плана. В перспективе страну ждёт ещё и дефицит газа, считает политолог Дмитрий Корнейчук.

"Чуть ли не на коленях поползём": эксперт заявил, что Украине не хватит газа

Корнейчук разъяснил ситуацию, выступая на NewsOne. Он сообщил: буквально через несколько лет Украине придётся встать "на колени" и просить у России заветный ресурс, то есть газ.

"В итоге всё закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не на коленях поползём договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", — уверен эксперт.

Дело, объясняет Корнейчук, в следующем: с 2015 года украинцев "кормят" историями про то, как Киев покупает газ из Европы. Однако на самом деле это всё тот же российский газ — просто его перегнали через нескольких транзитёров.

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О газовой российской трубе все уже договорились без Украины
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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