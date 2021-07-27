COVID пробил брешь в обороне Китая

Новая волна тестирования была начата в горячей "коронавирусной" точке Китая Нанкине, поскольку в стране зафиксирован самый высокий ежедневный рост числа инфекций за последние месяцы.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 76 новых случаях заболевания COVID, в том числе 40 — местного происхождения. Это был самый высокий дневной прирост с конца января, сообщает Reuters.

Официальные лица заявили, что 39 случаев заболевания были зарегистрированы в восточном регионе Цзянсу, из которых 38 — в Нанкине, столице провинции с населением 8,5 миллиона человек, и один — в Суцяне. Десятки случаев ранее были связаны с Нанкинским международным аэропортом Лукоу.

После того как в прошлом году в Китае была зафиксирована первая в мире вспышка COVID-19, стране в значительной степени удалось контролировать распространение вируса путем массового тестирования, тщательного отслеживания контактов и строгих блокировок.