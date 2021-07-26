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Немецкий депутат озвучил "правильный" сценарий по "СП-2"

Мир

Пока Украина подсчитывает "потери" от ещё не запущенного "СП-2", а Штаты пытаются её утешить, в Германии объясняют "правильный" сценарий завершения эпопеи с газопроводом. Как бы ни ложилась политическая карта — газ немцам всё-таки необходим.

Немецкий депутат озвучил "правильный" сценарий по "СП-2"

По поводу "правильного" сценария высказался депутат бундестага Рольф Мютцених. Он пообщался с Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) и объяснил: "СП-2" нужно оперативно достроить и запустить.

"Правильно будет завершить строительство "Северного потока-2" и ввести его в эксплуатацию.

Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии, потому что в Германии мы хотим быстро перейти на альтернативные источники энергии и при этом отказаться от атомной и угольной энергетики", — уточнил лидер фракции СДПГ.

А Украину, добавил депутат, Германия поддерживать всё-таки собирается.

"Мы не оставим Украину в беде, мы даже хотели бы обсудить с властями [Украины] сотрудничество в области производства водорода", — заявил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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