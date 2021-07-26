В США рассказали, кто сидит за "рычагами" управления ситуацией с "СП-2"

Вашингтон попробовал успокоить недовольный сделкой по "СП-2" Киев. Американская сторона, как оказалось, "постарается" не позволить Москве применять газопровод (да и вообще энергетику) в качестве "оружия".

По ситуации вокруг "СП-2" высказался заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент. Он подчеркнул: канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее пообещала поддержку "транзитного" статуса Украины. Чтобы слова перетекли в дело, необходимо подписание соглашения — вот только сделать это должна и Москва.

"Это критический фактор… и есть механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, имеющую регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию "Северному потоку-2"", — уточнил Кент.

Однако "рычаги" управления ситуацией, заявил представитель США, пока находятся у Берлина. Ведь именно немцы будут заниматься лицензированием работы "СП-2".

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