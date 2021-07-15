Украину осенило: за "Турецкий поток" тоже можно попросить компенсацию

Тема подсчёта "убытков", связанных с запуском газопровода "СП-2", для Украины весьма актуальна. Однако в стране решили не останавливаться только на одном газопроводе и прикинуть размеры компенсации ещё и за "Турецкий поток".

Украинским властям стоит устроить переговоры с руководством ЕС и объяснить, что работы, связанные с "Турецким потоком", также ставят Киев в невыгодное положение. В частности, успешно закончено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, что позволяет Будапешту импортировать газ, минуя Украину.

"В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине 450 млн долларов. В ЕС должны обсудить "компенсацию за потери транзита по южному направлению", — сообщила директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук в статье для "Укринформа".

Примерные потери транзита "в кубах", уточнила специалист, составят около 10-12 млрд в год.

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