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В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"

Мир

Новости о "компенсации", которую Киев хотел бы видеть от ЕС в целом или от Берлина в частности в случае, если проект "СП-2" всё-таки запустят: скромничать украинские власти не стали.

В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"

Напомним, что ранее украинский МИД заявлял следующее: "справедливой компенсацией" за запуск газопровода могла бы стать "деоккупация украинских территорий". От такого "вздрогнули" даже в Берлине: депутат "АдГ" Вальдемар Гердт назвал подобные тезисы "несусветной чушью".

"Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам", — отметил он для РИА "Новости".

На текущий момент, пишет 12 июля Der Spiegel, Киев хотел бы следующего:

  • около 2-3 млрд евро;
  • кредитную линию ещё на 5 млрд евро;
  • "железное" продление договорённостей с российским "Газпромом" касательно того, что в течение 10 лет газ продолжает качать и через украинские территории.

"Достаточно амбициозно", — оценили в Der Spiegel желания Киева.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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