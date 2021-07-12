Новости о "компенсации", которую Киев хотел бы видеть от ЕС в целом или от Берлина в частности в случае, если проект "СП-2" всё-таки запустят: скромничать украинские власти не стали.
Напомним, что ранее украинский МИД заявлял следующее: "справедливой компенсацией" за запуск газопровода могла бы стать "деоккупация украинских территорий". От такого "вздрогнули" даже в Берлине: депутат "АдГ" Вальдемар Гердт назвал подобные тезисы "несусветной чушью".
"Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам", — отметил он для РИА "Новости".
На текущий момент, пишет 12 июля Der Spiegel, Киев хотел бы следующего:
"Достаточно амбициозно", — оценили в Der Spiegel желания Киева.
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