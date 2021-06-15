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В Берлине назвали абсурдом и чушью очередное условие Киева по "СП-2"

Мир

Киев снова сумел удивить Берлин: "сделка", придуманная и описанная украинской стороной, показалась немцам "полным абсурдом". Касалась она, конечно же, Крыма и "СП-2".

В Берлине назвали абсурдом и чушью очередное условие Киева по "СП-2"

Напомним о деталях "сделки": ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба через Twitter сообщил, что у Украины есть условие, которое нужно выполнить для запуска "СП-2".

"Северный поток-2" — прежде всего угроза безопасности Украины, не только её экономике. Мы против "Северного потока-2". Условием для его запуска должна стать деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины.

Справедливая компенсация за угрозы", — описал ситуацию Кулеба.

Для РИА "Новости" выдвинутое Киевом условие прокомментировал депутат бундестага Вальдемар Гердт, представитель "АдГ". Он счёл слова Кулебы популизмом и напомнил: ранее Киев успел отключить жителям Крыма свет и воду — так каким же образом планирует организовать "возвращение"?

"Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам.

Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм", — уверен Гердт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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