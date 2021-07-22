В Эстонии паром врезался в причал. На борту находилась президент страны

Крупная авария случилась в Эстонии: паром налетел на причал. Среди пассажиров судна была и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Крупная авария с участием президента Эстонии

Как сообщает портал ERR, дело происходило следующим образом. Паром под названием Toll, принадлежащий компании TS Laevad, должен был причалить в порту Куйвасту. Однако из-за слишком высокой скорости (примерно 7,5 км/час) он врезался в причал, серьёзно его повредив. Причины случившегося пока уточняются.

На борту Toll находилась и лидер Эстонии Керсти Кальюлайд — она, к счастью, не пострадала. А вот её служебному авто повезло меньше: он повреждён, но не уточняется, как именно.