Крупная авария случилась в Эстонии: паром налетел на причал. Среди пассажиров судна была и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Как сообщает портал ERR, дело происходило следующим образом. Паром под названием Toll, принадлежащий компании TS Laevad, должен был причалить в порту Куйвасту. Однако из-за слишком высокой скорости (примерно 7,5 км/час) он врезался в причал, серьёзно его повредив. Причины случившегося пока уточняются.
На борту Toll находилась и лидер Эстонии Керсти Кальюлайд — она, к счастью, не пострадала. А вот её служебному авто повезло меньше: он повреждён, но не уточняется, как именно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданное развитие истории с разбившимся Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский: Варшава снова включила обвинительную риторику.