У Эстонии проблема: "в атаку" пошёл борщевик Сосновского

Проблемы для Эстонии пришли с "растительного" фронта: страна испытывает сложности с борщевиком Сосновского. Зловредное растение распространяется по стране: известно о 750 новых колониях, а площадь распространения на данный момент — около 174 га.

Чем "известен" борщевик Сосновского

Напомним, что борщевик Сосновского изначально культивировали как силосное растение ещё при СССР. Однако позже был выявлен целый ряд проблем:

растение легко дичает, быстро проникает в экосистемы и практически уничтожает их;

как листья, так и плоды данного вида борщевика содержат вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать дерматит "по типу ожога";

в диких условиях борщевик Сосновского может вырастать до 4 метров.

На подступах к аэропорту: Эстония "под ударом"

Как сообщили для ETV+ представители Департамента окружающей среды, борщевик найден даже в районе Таллинского аэропорта. На текущий момент борщевик "подмял" рекордное количество земли, причём страдают самые разные регионы:

Харьюмаа (север страны);

Тартумаа (юг страны);

Ида-Вирумаа (северо-восток страны).

В Департаменте попросили людей сообщать о найденных колониях, а также напомнили: при борьбе с борщевиков важно защитить не только кожу, но и глаза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.