Проблемы для Эстонии пришли с "растительного" фронта: страна испытывает сложности с борщевиком Сосновского. Зловредное растение распространяется по стране: известно о 750 новых колониях, а площадь распространения на данный момент — около 174 га.
Напомним, что борщевик Сосновского изначально культивировали как силосное растение ещё при СССР. Однако позже был выявлен целый ряд проблем:
Как сообщили для ETV+ представители Департамента окружающей среды, борщевик найден даже в районе Таллинского аэропорта. На текущий момент борщевик "подмял" рекордное количество земли, причём страдают самые разные регионы:
В Департаменте попросили людей сообщать о найденных колониях, а также напомнили: при борьбе с борщевиков важно защитить не только кожу, но и глаза.
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