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У Эстонии проблема: "в атаку" пошёл борщевик Сосновского

Мир

Проблемы для Эстонии пришли с "растительного" фронта: страна испытывает сложности с борщевиком Сосновского. Зловредное растение распространяется по стране: известно о 750 новых колониях, а площадь распространения на данный момент — около 174 га.

Борщевик Сосновского
 

Чем "известен" борщевик Сосновского

Напомним, что борщевик Сосновского изначально культивировали как силосное растение ещё при СССР. Однако позже был выявлен целый ряд проблем:

  • растение легко дичает, быстро проникает в экосистемы и практически уничтожает их;
  • как листья, так и плоды данного вида борщевика содержат вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать дерматит "по типу ожога";
  • в диких условиях борщевик Сосновского может вырастать до 4 метров.

На подступах к аэропорту: Эстония "под ударом"

Эстония
 

Как сообщили для ETV+ представители Департамента окружающей среды, борщевик найден даже в районе Таллинского аэропорта. На текущий момент борщевик "подмял" рекордное количество земли, причём страдают самые разные регионы:

  • Харьюмаа (север страны);
  • Тартумаа (юг страны);
  • Ида-Вирумаа (северо-восток страны).

В Департаменте попросили людей сообщать о найденных колониях, а также напомнили: при борьбе с борщевиков важно защитить не только кожу, но и глаза.

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Как люди пытаются и не могут уничтожить борщевик во всем мире
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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