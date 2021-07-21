"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях

Своё слово по поводу взаимных "санкционных угроз" со стороны Брюсселя и Минска высказал Пекин. Китайская сторона уверена: решить вопросы, которые накопились у ЕС и Белоруссии друг к другу можно в более конструктивном русле.

Напомним, что ранее в ЕС пообещали Минску очередной "санкционный пакет", связанный с проблемой мигрантов (которую Минск якобы использует для "мести" Брюсселю). В ответ президент РБ Александр Лукашенко пригрозил ограничить возможности транзита через белорусскую территорию европейских товаров.

"Мы говорим, что нет дыма без огня. Китай последовательно выступает против необоснованного применения односторонних санкций в международных отношениях, а также против использования санкций для взаимных угроз. <…> "Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом", — приводит ТАСС слова посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя.

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