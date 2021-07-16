"Мигрантский кризис" в Литве: просто истерики ради

Непонятно откуда в тихой Литве вдруг начался самый настоящий мигрантский кризис:

в страну потоком через белорусскую границу хлынули мигранты из Ирака, Африки, Азии.

Правда, интересна им не прибалтийская страна, а старушка-Европа.

Польский журналист Анджей Запаловский считает, что ситуация с незаконными мигрантами на белорусско-литовской границе, которую ранее Вильнюс громко именовал "гибридной войной", может оказаться шире, чем считалось. Настоящий "миграционный удар" ещё не нанесён, считают в Польше, тем более стоит за всем этим, скорее всего, Россия.

"Мало кто видит в этой ситуации предвестие реального удара с использованием "миграционного оружия" по странам, которые Москва считает недружественными России и Белоруссии".

По данным литовских пограничников, всего границу с начала года незаконно пересекли более полутора тысяч человек — это чуть ли не в 22 раза больше, чем за весь прошлый год.

Откуда эти люди берутся на границе? Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

— Цифры, которые озвучивает Литва, вряд ли могут поразить чье-то воображение в Европе, где нелегальный поток миграции в Европу начался в 2015 году. Тогда он фокусировался на Германии. Доставалось здорово Венгрии, Италии и другим странам, через которые поток шел со Средиземноморья. Соответственно, контингент составляли в основном жители североафриканских стран и Ближнего Востока.

Тогда, напомню, в год доходило до 1,5 млн человек, а по статистике Германии — 2,2 млн.

И, конечно, на этом фоне полторы тысячи человек — капля в море. В принципе, я бы сказал, вписывается в обычную практику попыток мигрантов преодолеть границы.

Ничего нового

Прибалтика и в допандемийные времена была перевалочным пунктом по дороге в страны ЕС: ни по своему экономическому положению, ни по возможностям климата, ни по другим показателям среди мигрантов эти республики не являются привлекательными для оседания. Они интересны для мигрантов, можно так выразиться, как трамплин или просто переход.

И поэтому, конечно, тот информационный шум, который устроила Литва, иначе как истерикой не назовешь. Причем истерикой "от нечего делать".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс

Литовские политики обычно занимаются тем, что кого-то поучают и рассказывают, как надо правильно жить. А тут вдруг, оказывается, надо самим что-то организовывать, что-то делать. А Белоруссия просто, что называется, под раздачу попала.

Она ведь — одна из транзитных стран. Какого-то всплеска прибытия мигрантов там не произошло, идет обычный поток людей, которые из Белоруссии хотят попасть в Россию, на Украину, в Польшу, Литву, Латвию. Это пять стран, которые граничат с Белоруссией.

Но литовцы привыкли паразитировать на отношениях с Белоруссией. В том числе их устраивало то, что они границу между собой и рекой твердо охраняют, вкладывают в это большие силы и деньги.

Но сейчас, когда Литва создает какие-то трудности Белоруссии, белорусы просто убавили финансирование на охрану своей границы и перестали строго следить — и их можно понять — кто и зачем едет в Литву.

Я повторюсь: эти иностранцы могли бы поехать в Польшу. Но поляки твердо держат границу. В Латвии мигрантам не очень интересно… Вот они и пошли туда, куда проще пробраться.

Мне кажется, здесь процессы естественные и попытки литовцев обвинить белорусов в коварстве и злонамеренности — искусственны и абсолютно беспочвенны.

Минск виновен или нет?

— В Литве пишут, что есть специально организованные рейсы — четыре рейса из Багдада — иракцы платят по 15 тысяч евро за то, чтобы турфирмы их подвезли к самой границе. Вы считаете, что это все инсинуации или это специально организовано Минском для того, чтобы отомстить Литве за ее нехорошее поведение?

— Нет, я не считаю, что это какая-то акция. Я не считаю, что это организовано Минском. Просто есть свои каналы у миграции. И люди, которые их регулируют, наживаются на мигрантах.

В 2016 году через Петербург прибыло около 10 тысяч беженцев с Ближнего Востока, которые перебрались в Норвегию. Сказать, наверное, было бы неумно, что это организовала Россия. По той простой причине, что делается компаниями, зарабатывающими так деньги.

Такие компании работают не в Белоруссии. В большинстве случаев они связаны с какими-то фирмами в пространстве Евросоюза. У них есть контакты. Им что-то обещают. Те им переводят деньги. Причем фигурирует конкретная цифра — 15 тысяч евро. Значит, она с кем-то согласована. И поэтому здесь "ноги" нужно Евросоюзу у себя искать.