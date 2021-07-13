Под "газовым щитом": на Украине объяснили важность компенсации за "СП-2"

Киев продолжает настаивать на том, что за запуск "СП-2" и связанные с ним потери Украине положена некая компенсация. Ранее озвучив "финансовых" желаний на несколько миллиардов евро, в Киеве также сообщили: хотим продления транзита через ГТС ещё на 15 лет.

Как уточнил в ходе выступления на "Украине 24" глава компании-оператора украинской ГТС Сергей Макогон, сохранение транзита позволит сохранить и "газовый щит". Этот "щит" необходим для того, чтобы снизить риски эскалации со стороны "северного соседа", объяснил он.

"Мы имеем "газовый щит", который связывает руки нашему северному соседу в эскалации ситуации. Если транзита через Украину не будет — возможность эскалации значительно возрастает", — сказал он.

Так что вывод можно сделать следующий: Россию стоит просто-напросто заставить в следующие 15 лет прокачивать через украинские мощности примерно 40-50 млрд "кубов" газа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.