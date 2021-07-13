EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стратегическая проблема: в РАН сообщили о бегстве молодых ученых из науки
52-летняя Татьяна Буланова похвасталась 33-летним возлюбленным
Лукашенко рассказал Путину про "карабканье" в экономике
Бабкина поразила подписчиков стройными ногами в пляжных шортах
"Ну подумаем": Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине
Отскоки и выравнивания: эксперт объяснил, когда и почему подорожают продукты
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Музыкант Егор Пожидаев скончался от "ковида"
Представитель МакSим рассказала о врачебной тайне

Под "газовым щитом": на Украине объяснили важность компенсации за "СП-2"

Мир

Киев продолжает настаивать на том, что за запуск "СП-2" и связанные с ним потери Украине положена некая компенсация. Ранее озвучив "финансовых" желаний на несколько миллиардов евро, в Киеве также сообщили: хотим продления транзита через ГТС ещё на 15 лет.

Под "газовым щитом": на Украине объяснили важность компенсации за "СП-2"

Как уточнил в ходе выступления на "Украине 24" глава компании-оператора украинской ГТС Сергей Макогон, сохранение транзита позволит сохранить и "газовый щит". Этот "щит" необходим для того, чтобы снизить риски эскалации со стороны "северного соседа", объяснил он.

"Мы имеем "газовый щит", который связывает руки нашему северному соседу в эскалации ситуации. Если транзита через Украину не будет — возможность эскалации значительно возрастает", — сказал он.

Так что вывод можно сделать следующий: Россию стоит просто-напросто заставить в следующие 15 лет прокачивать через украинские мощности примерно 40-50 млрд "кубов" газа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какая компенсация за "Северный поток", при чем здесь Украина? — Дудкин
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
52-летняя Татьяна Буланова похвасталась 33-летним возлюбленным
Лукашенко рассказал Путину про "карабканье" в экономике
Бабкина поразила подписчиков стройными ногами в пляжных шортах
"Ну подумаем": Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине
Отскоки и выравнивания: эксперт объяснил, когда и почему подорожают продукты
Климатическое оружие: "страшилка" или угроза?
Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти
Гарри Поттер и смерть литературы: в поисках ложных смыслов в детских книгах
"Просто так совпало": Вильнюс рассказал о стене на границе с Белоруссией
Музыкант Егор Пожидаев скончался от "ковида"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников