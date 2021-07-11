Биньямин Нетаньяху покинул официальную резиденцию премьер-министра Израиля

Бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху покинул официальную премьерскую резиденцию в Иерусалиме. На переезд ему был предоставлен месяц.

Ранее, 13 июня, присягу в качестве нового премьер-министра Израиля принёс Нафтали Беннет, лидер правой партии "Ямина". Таким образом, он сменил Биньямина Нетаньяху на посту, который тот занимал бессменно с 2009 года, став 13-м премьер-министром Израиля.

Лидеры договорились, что сложивший полномочия премьер-министра Биньямин Нетаньяху в течение месяца освободит официальную премьерскую резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме, в которой он и его семья проживали последние двенадцать лет. В воскресенье, 11 июля, стало известно, что семья Нетаньяху переехала в собственный дом в городе Кейсария, расположенном на берегу Средиземного моря.

Сам же экс-премьер намерен остаться в Иерусалиме, чтобы продолжать свою политическую деятельность в качестве лидера оппозиции. В Иерусалиме у Биньямина Нетаньяху есть квартира, сообщает израильское радио Kan.

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