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Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля

Мир » Азия » Ближний Восток

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о помощи Ирана Сектору Газа. По его словам, несколько дней назад армии удалось сбить беспилотники иранских "прокси", которые пытались атаковать территорию страны.

Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля

Нетаньяху уточнил, что они были запущены из Сирии или Ирака. Кроме того, премьер-министр обвинил Иран в поставках оружия группировке ХАМАС и в участии "Хезболлы" в атаках на Израиль.

На 19.00 Нетаньяху созвал заседание кабинета министров по безопасности. По сообщению 13-го канала израильского ТВ, на заседании обсудят возможность прекращения огня и операции в Секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Стороны наносят ракетные удары по территории противника и заявляют о больших потерях среди мирного населения.

Ранее к перемирию Палестину и Израиль призвали лидеры России, США и других государств.

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Кому выгодна война Израиля и Палестины: Нетаньяху, ХАМАС, FAT - конфликт на Ближнем востоке
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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