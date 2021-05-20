Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о помощи Ирана Сектору Газа. По его словам, несколько дней назад армии удалось сбить беспилотники иранских "прокси", которые пытались атаковать территорию страны.

Нетаньяху уточнил, что они были запущены из Сирии или Ирака. Кроме того, премьер-министр обвинил Иран в поставках оружия группировке ХАМАС и в участии "Хезболлы" в атаках на Израиль.

На 19.00 Нетаньяху созвал заседание кабинета министров по безопасности. По сообщению 13-го канала израильского ТВ, на заседании обсудят возможность прекращения огня и операции в Секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Стороны наносят ракетные удары по территории противника и заявляют о больших потерях среди мирного населения.

Ранее к перемирию Палестину и Израиль призвали лидеры России, США и других государств.

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