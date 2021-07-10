Украине не нужно столько рабочих рук, заявил эксперт

Население Украины продолжит сокращаться, потому что окажется "просто не нужным" в своей стране. Этому поспособствует открытие рынка земли и деиндустриализация.

Недавно на Украине приняли закон, открывающий доступ к торговле землёй в том числе для иностранцев. Специалисты неоднократно предупреждали о возможных пагубных последствиях открытия рынка земли, однако принятие этого документа было одним из основных требований МВФ для открытия очередной кредитной линии. Текущий тренд на деградацию всего оценил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасёв. В эфире телеканала "Наш" он пояснил, почему украинцы могут оказаться "просто не нужны" в собственной стране.

Украинские плодородные земли скупят агропромышленные холдинги, обладающие высоким уровнем автоматизации производства. Им не потребуется большого количества рабочих рук, и местным жителям придётся искать работу за рубежом. Проведённая в стране реформа образования сократит количество специалистов во всех отраслях, впрочем, с учётом продолжающегося тренда на деиндустриализацию им тоже сложно будет найти работу, считает эксперт.

"Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолётостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит, уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов", — заявил Вадим Карасёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.