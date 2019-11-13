Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. В поддержку законопроекта высказались 240 депутатов из необходимых 226 голосов для принятия документа. Законопроект еще должен пройти второе чтение.

Согласно принятому документу, право на покупку сельскохозяйственных земель будет у украинских физических юридических лиц, а также у государства. Владельцем земли может стать и гражданин другого государства или лицо без гражданства, но только в случае перехода земли по наследству. В таком случае иностранец будет обязан продать землю украинцу в течение года.

Также законопроект предусматривает введение временного запрета на продажу земли компаниям с иностранным собственником, который будет действовать до 1 января 2024 года. Также документ вносит изменения в закон "О санкциях", чтобы у государства была возможность ограничивать круг лиц, которые могут купить землю.