В "гибридной войне" с использованием мигрантов, которую, по мнению Вильнюса, развязал против него Минск, на помощь придёт Варшава. Как сообщил глава польского МИД Збигнев Рау, Польша обязательно поможет Литве.
Напомним, что ранее в Литве не пожалели громких слов для описания действий "режима Лукашенко". По словам премьер-министра Литвы Игнриды Шимоните,
"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу".
Польские власти, высказался Рау, понимают: ситуация с мигрантами опасна не только для Литвы, но и для ЕС в целом. Кроме того, он описал примерную "схему" переброски мигрантов в Литву, актуальную на текущий момент.
"Мы, как и наши литовские коллеги, считаем, что проблема заключается в следующем: мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Белоруссию, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь.
Польша обязательно поможет Литве с этим справиться", — заявил Рау на встрече в ходе с коллегами из Литвы и Украины.
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