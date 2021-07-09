У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"

В "гибридной войне" с использованием мигрантов, которую, по мнению Вильнюса, развязал против него Минск, на помощь придёт Варшава. Как сообщил глава польского МИД Збигнев Рау, Польша обязательно поможет Литве.

Напомним, что ранее в Литве не пожалели громких слов для описания действий "режима Лукашенко". По словам премьер-министра Литвы Игнриды Шимоните,

"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу".

Польские власти, высказался Рау, понимают: ситуация с мигрантами опасна не только для Литвы, но и для ЕС в целом. Кроме того, он описал примерную "схему" переброски мигрантов в Литву, актуальную на текущий момент.

"Мы, как и наши литовские коллеги, считаем, что проблема заключается в следующем: мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Белоруссию, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь. Польша обязательно поможет Литве с этим справиться", — заявил Рау на встрече в ходе с коллегами из Литвы и Украины.

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