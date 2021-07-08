Шимоните: Лукашенко затеял гибридную войну, мишень - Литва

Продолжает обсуждать "агрессию" Минска Вильнюс. По мнению литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, страна оказалась втянута в войну — но не в простую, а в гибридную. Виноват, по мнению Шимоните, Минск — он использует мигрантов-нелегалов.

Шимоните высказалась о гибридной войне не где-нибудь, а на конференции по вопросам реформ на Украине. Причём выслушивал премьер-министра её украинский коллега Денис Шмыгаль.

"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу. Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов. Такие действия несут общие угрозы для безопасности региона", — сказала премьер Литвы.

Напомним, что ранее Литва заявляла, что собирается строить на границе с Белоруссией стену — она, по мнению Вилюнюса, поможет в решении вопроса с нелегалами и послужит "явным сигналом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.