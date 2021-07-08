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Шимоните: Лукашенко затеял гибридную войну, мишень - Литва

Мир

Продолжает обсуждать "агрессию" Минска Вильнюс. По мнению литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, страна оказалась втянута в войну — но не в простую, а в гибридную. Виноват, по мнению Шимоните, Минск — он использует мигрантов-нелегалов.

Шимоните: Лукашенко затеял гибридную войну, мишень - Литва

Шимоните высказалась о гибридной войне не где-нибудь, а на конференции по вопросам реформ на Украине. Причём выслушивал премьер-министра её украинский коллега Денис Шмыгаль.

"Литва стала мишенью гибридной войны режима Лукашенко, который использует нелегалов для переброски на границу.

Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии с ЕС подтверждает причастность режима Лукашенко к преступным схемам организованного перемещения нелегальных мигрантов.

Такие действия несут общие угрозы для безопасности региона", — сказала премьер Литвы.

Напомним, что ранее Литва заявляла, что собирается строить на границе с Белоруссией стену — она, по мнению Вилюнюса, поможет в решении вопроса с нелегалами и послужит "явным сигналом".

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Миграционный кризис в Литве: сотни нелегалов, стена на границе с Белоруссией и позиция Лукашенко
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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