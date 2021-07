Мемориал, открытый в Лондоне к 60-летию принцессы Дианы, вызвал неудовольствие её поклонников. Общественность не оценила ни замысел скульптора, ни его реализацию.

Монумент, выполненный в 1,25 человеческого роста, был открыт 1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Диана долго жила в этой резиденции, и этот сад был её "райским уголком", где принцесса любила уединяться для прогулок и размышлений. Церемония проходила в узком семейном кругу, вокруг сада заранее были расставлены экраны, закрывающие происходящее от излишне любопытных посторонних глаз.

Памятник принцессе Диане открыли её сыновья — принцы Уильям и Гарри. На церемонии также присутствовал автор проекта — известный британский скульптор Иэн Рэнк-Броудли. Братья сделали короткое заявление, после чего принц Гарри довольно скоро уехал.

На следующий день после официального открытия монумента публике был предоставлен бесплатный доступ в Затонувший сад. Поклонников "народной принцессы" её статуя неприятно поразила. В британских соцсетях раскритиковали "мужиковатую" фигуру с широкими плечами и узкими бёдрами. А широченный ремень на талии "рубит фигуру пополам", добавили сетевые знатоки.

Осталось непонятным, что за дети окружают принцессу Уэльскую — их трое, и это явно не её сыновья Уильям и Гарри. Предполагается, что скульптор имел в виду благотворительную деятельность леди Ди.

Вызвало критику и стихотворение, выбитое на камне перед монументом. Утверждается, что это отрывок из стихотворения Альберта Швейцера "Мера человека", которое было прочитано на поминальной службе в 2017 году. Однако поэт Тристрам Фэйн Сондерс заявил, что этот текст принадлежит другому автору.

