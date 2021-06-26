Принц Гарри приехал в Великобританию к 60-летнему юбилею принцессы Дианы

Принц Ульям и принц Гарри примут участие в торжественной церемонии открытия памятник их матери принцессе Диане. Мероприятие будет проходить 1 июля — в 60-ю годовщину со дня рождения принцессы Уэльской — в её любимом саду на территории Кенсингтонского дворца.

На церемонии будут присутствовать только близкие родственники и друзья принцессы Дианы, а также автор монумента Иэн Рэнк-Броудли.

Как сообщает издание Daily Mail, принц Гарри уже прибыл в Лондон. Ближайшие пять дней он будет находиться на самоизоляции. Его супруга Меган Маркл осталась в США с детьми.

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