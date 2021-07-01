Тимошенко: "72% территории Украины начинает уходить"

Принятие закона о земельном рынке было одним из основных условий открытия новой кредитной программы МВФ для Украины. С 1 июля закон вступил в силу.

Этот закон позволит банкам с участием иностранного капитала скупить в собственность плодородные земли Украины. А поскольку иностранный капитал заинтересован лишь в извлечении прибыли, то речи о дальнейшем благополучии украинских чернозёмов и быть не может, уверена экс-премьер Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"С землёй позволено вести себя как вандалам — снимать верхний слой чернозёмов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют её использование, запрещается любой экологический контроль. Это всё вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить", — заявила Юлия Тимошенко, выступая на заседании Верховной рады.

Принятие закона о продаже земли в угоду требованиям МВФ нарушило как минимум 22 статьи украинской конституции, подчеркнула Тимошенко. Кроме того, новые юридические нормы отнимут у фермеров право постоянного пользования сельхозугодьями.

"Это фермеры, люди, которые имеют огороды, наука аграрная. То есть вычеркивается фермерство вообще из жизни", — приводит её слова РИА Новости.

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