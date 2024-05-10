В Краснодарском крае создали первый российский центр компетенций в сфере туризма по нацпроекту

Первый центр компетенций туризма создан в Краснодаре

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

В Краснодарском крае, в рамках национального проекта "Производительность труда", был учрежден первый в России центр компетенций по туризму.

Фото: commons.wikimedia.org by Self is licensed under Creative Commons CC0 License

Центр успешно прошел сертификацию в марте и теперь является отраслевым. Основная задача центра — поддержка организаций санаторно-курортной сферы в улучшении процессов и повышении их конкурентоспособности.

Краснодарский край широко известен своими курортами, и власти региона стремятся соответствовать этой репутации. Центр компетенций призван улучшить качество услуг и эффективность деятельности компаний в туристической отрасли.

Кроме того, регион активно применяет лучшие отраслевые практики в туризме. Десять уже реализованных проектов затронули 8,8 тысяч гостиничных номеров. Систематическое взаимодействие с предприятиями планируется привести к экономическому приросту в размере 1,1 миллиарда долларов в год.