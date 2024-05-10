В Краснодарском крае, в рамках национального проекта "Производительность труда", был учрежден первый в России центр компетенций по туризму.
Центр успешно прошел сертификацию в марте и теперь является отраслевым. Основная задача центра — поддержка организаций санаторно-курортной сферы в улучшении процессов и повышении их конкурентоспособности.
Краснодарский край широко известен своими курортами, и власти региона стремятся соответствовать этой репутации. Центр компетенций призван улучшить качество услуг и эффективность деятельности компаний в туристической отрасли.
Кроме того, регион активно применяет лучшие отраслевые практики в туризме. Десять уже реализованных проектов затронули 8,8 тысяч гостиничных номеров. Систематическое взаимодействие с предприятиями планируется привести к экономическому приросту в размере 1,1 миллиарда долларов в год.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.