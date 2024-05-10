Метеозависимым приготовиться: на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря в этом веке

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Астрофизик Богачёв предупредил о мощнейшей за 20 лет магнитной буре

1:28
Наука

В субботу возможна мощнейшая за 20 лет магнитная буря, предупредил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Астрофизик Богачёв предупредил о мощнейшей за 20 лет магнитной буре
Фото: Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED

За последнее время, когда активность нашего светила заметно выросла, регистрируются бури 3-4-го уровня, а по прогнозам учёных, грядёт событие высшего пятого уровня, каких не было уже 20 лет.

"Это явление может привести к колебаниям магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают электрические токи в проводниках, включая и человеческий организм", — объяснил специалист РБК.

Он допустил, что метеозависимые могут в связи с этим почувствовать недомогание, и порекомендовал им соблюдать осторожность.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин подтвердил, что утром 10 мая на Солнце произошли четыре вспышки наивысшего класса X. Он, однако, не ожидает серьёзных последствий для землян.

"Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит", — отметил учёный.

"Важно понимать, что прогнозирование солнечных бурь — сложная задача, и точные последствия предсказать трудно", — согласился Богачёв.

Вячеслав Дубынин про влияние магнитных бурь на человека
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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