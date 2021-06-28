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Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт

Мир

В истории с похождениями эсминца ВМС Великобритании HMS Defender в Чёрном море всплывает всё больше любопытных деталей, объясняющих истинные цели британцев.

Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт

Инцидент с британским эсминцем произошёл в среду, 23 июня. Военный корабль по пути следования из Украины в Грузию вошёл в российские территориальные воды у мыса Фиолент. А перед этим, ещё когда судно находилось в Одессе, произошло ещё одно событие, которому поначалу не придали значения.

"Сам инцидент произошёл 23 июня, а 18 июня навигационные карты показали, что "Дефендер" и голландский фрегат, который его сопровождал, покинули Одессу и приближаются к точке на расстоянии двух миль от Севастополя", — обратил внимание украинский политический аналитик Дмитрий Джангиров.

Эксперт также отметил, что эта информация доступна для специалистов, в том числе российских. Из этого следует, что британцы намеренно пытались ввести в заблуждение российских военных, пишет "Свободная пресса".

"Американский Институт военно-морских сил сообщил, что была распространена "мистифицирующая для противника информация". Исходя из последнего, по факту ни один из указанных кораблей 18 июня не покидал Одессу. Это было сделано для зондажа, как Москва прореагирует в сфере проникновения информационной системы кораблей. То есть Россию подозревают, что она что-то у них "сбивает", поэтому и была необходимость направить две ложные цели", — пояснил эксперт.

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Россия обстреляла британский корабль — Разбор, что произошло
Автор: Людмила Черткова
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