Что это было: зачем британцы устроили провокацию возле Крыма

Инцидент с британским эсминцем "Дефендер" 23 июня — событие действительно из ряда вон выходящее. В самом деле, трудно припомнить такое, чтобы российские самолеты сбрасывали бомбы по пути следования корабля одной из стран НАТО… Самое же главное, это понять, зачем вообще британцам все это понадобилось.

В России реакция на произошедшее была однозначной — это провокация, которая была правомерно пресечена. И подобные действия обещано пресекать самыми жесткими методами, чей бы это корабль не был.

Версии Лондона

А вот комментарии британской стороны были, скажем так, более разнообразными. Накануне, напомним, в британском Минобороны вообще отрицали, что российские военные открывали предупредительный огонь. В ведомстве отрицали и то, что на пути следования эсминца российские самолеты сбрасывали бомбы.

Однако почти сразу информацию о выстрелах подтвердили журналисты, которые находились на борту британского эсминца. А затем и сам капитан корабля Винсент Оуэн подтвердил, что российские корабли действительно открыли огонь.

"Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту … Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они — на скорости 21", — заявил капитан Оуэн газете Daily Mail.

"Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения", — отметил корреспондент издания Марк Никол, который также находился на борту.

А вот как прокомментировал ситуацию премьер-министр Борис Джонсон. Во-первых, отношения между Россией и Великобританией, по его мнению, сейчас не самые худшие.

"Нет, не думаю, (что отношения достигли исторически низкого уровня). Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже. Все, что мы делаем, является поддержанием верховенства закона", — сказал Джонсон.

Кроме того, по его словам, "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крыма: "Я думаю, он (корабль) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами <…>. Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма".

При этом в Лондоне не исключили, что и в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крыма. По крайней мере, об этом заявил госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис (странный подбор для официального комментария по такой теме, ну да ладно, не будем придираться).

Ради чего все это британцам

То, что акцент будет сделан на том, что раз Британия не признает "аннексию Крыма", а стало быть право имеет — было очевидно. Что никоим образом не объясняет, почему же в предыдущие годы до такого не доходило. Точнее, был еще инцидент в октябре прошлого года, но не настолько резонансный, да и известно о нем стало позже.

Другой момент — журналисты на борту эсминца. Может быть, для королевских ВМС это обычная практика и на борту каждого корабля присутствует как минимум пара представителей ведущих британских изданий? Как бы там ни было, но с медийной точки зрения все было подготовлено. Стало быть, этот проход планировался заранее и должен был быть именно демонстративным.

Вообще, Британия в последний год стала главным лоббистом Украины на Западе и всячески демонстрирует свою активную роль в событиях в этой стране. Ранее британцы хвалились учениями на "заднем дворе России", то есть в акватории Черного моря. То есть все это укладывается в схему усиления британского присутствия в регионе.

При этом остается открытым вопрос, насколько далеко Лондон готов пойти в конфронтации и насколько велика в этом будет поддержка других западных государств, США в первую очередь. Не исключено, что инцидент 23 июня, откровенно демонстративные действия "Дефендера", это своего рода "пробный шар".