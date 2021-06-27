Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии

Почему Украине в ближайшее время не светит вступление в НАТО, объяснила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен. Всё дело — в пятой статье устава Альянса.

Украина давно и неистово просится в НАТО — хоть тушкой, хоть чучелом. В частности, недавно президент "незалежной" Владимир Зеленский заявил, что только принятие страны в НАТО сможет остановить войну в Донбассе. А между тем страны, в которых идёт война, всегда были проблематичными с точки зрения включения их в Североатлантический альянс, рассказала Анка Фельдгузен в беседе с "Зеркалом недели".

"Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила немецкий дипломат.

Комментарий МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление. По её словам, вспоминать про право и этику НАТОвцам стоило, когда они моделировали и спонсировали майданы и тренировали боевиков. Кроме того, на этом примере становится отчётливо видна разница между мировоззрением России и идеологией НАТО.

"По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. А Россия в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Почувствуйте разницу", — отметила спикер МИД РФ.

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