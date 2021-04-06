Зеленский описал "единственный путь к окончанию войны в Донбассе"

Пока Вашингтон заявляет, что поддержит суверенитет Украины, а Россия получает "замечания" за активность в приграничных районах, в Киеве нашли простое решение проблемы Донбасса. Его озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Данные приводит пресс-служба Зеленского: президент успел пообщаться по телефону с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и объяснить ему, к чему стремится Украина.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО) станет настоящим сигналом для РФ", — уверен Зеленский.

Напомним, что в российском МИД попросили США уделить пристальное внимание политике Киева по Донбассу, которая окрашивается во всё более провокационные тона.

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