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Следим и протестуем: Японии не понравились военные учения России на Курилах

Мир

Учения, затеянные Россией на Курилах, пришлись не по нраву Японии. В Токио уже успели выразить протест и не преминули напомнить: усиление российского военного присутствия противоречит позиции Японии.

Следим и протестуем: Японии не понравились военные учения России на Курилах

Напомним, что учения развернутся на территории Сахалина, Итурупа и Кунашира, а также в Японском море. В них поучаствуют более 10 тысяч военнослужащих, а также 500 единиц различной техники и 12 кораблей. Ожидается, что учения разобьют на два этапа, суммарно они продлятся пять суток (начиная с 23 июня).

"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях. 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", — высказался в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Напомним, что ранее японское агентство Kyodo писало о том, что власти СССР планировали всё-таки передать Японии часть Курил.

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В Японском море начались учения с участием десяти тысяч военных
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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