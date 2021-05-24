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ИА Kyodo: Москва хотела отдать Японии часть Курильских островов

Мир

Советский Союз стремился урегулировать территориальный спор с Японией в 1972 году, передав два из четырех спорных островов у берегов Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.

Это сенсационное заявление сделало японское ИА Kyodo, со ссылкой на рассекреченные правительством страны документы.

Как следует из материала издания, Москва была вынуждена добиваться разрешения территориального спора с Токио, который в то время активно развивал дипотношения с Китаем.

СССР, утверждает Kyodo, настолько опасался союза Японии и КНР, что готов был передать Шикотан и группу островов Хабомаи после заключения мирного договора с Японией.

 

"Согласно документам, Советский МИД, КГБ и Министерство обороны предупреждали о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений между Японией и Советским Союзом, поскольку Пекин поспешил нормализовать дипломатические отношения с Токио.

Политбюро, видя подписание мирного договора с Японией одним из главных приоритетов своей дипломатической повестки дня, приняло стратегию переговоров на основе возвращения двух небольших островков. Но отклонило требование о Кунашире и Эторофу", — говорится в материале ИА.

Поскольку Токио хотел получить все четыре острова, компромисса достичь не удалось. Более того, проект мирного договора не был представлен во время визита тогдашнего премьер-министра Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года.

Более того, во время визита Танаки Советский Союз не представил план урегулирования двух островов и даже не признал существование территориального спора.

Напомним, что многолетний спор из-за островов, которые в Японии называют Северными территориями, а в России — Южными Курилами, помешала двум странам подписать мирный договор после Второй мировой войны. Нет его до сих пор.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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