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Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"

Мир

Новости из ЛНР: глава непризнанной республики Леонид Пасечник сообщил, где именно сегодня находится "фашистское логово". И подчеркнул: рано или поздно там тоже окажется знамя победы.

Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"

"Сегодня фашистское логово находится не в Рейхстаге, а в офисе президента Украины в городе Киеве. Именно оттуда следуют преступные указы расстреливать и убивать мирное население Донбасса", — высказался Пасечник на митинге, устроенном в память о 80-й годовщине начала ВОВ.

История, напомнил собравшимся Пасечник, циклична — а Киев, видимо, про это забыл.

"Я уверен, что и в этот раз мы одержим победу. Именно мы будем водружать знамя победы над рассадником фашизма в городе Киеве. Я уверен, это время, эта дата обязательно наступят", — сказал Пасечник.

Напомним, что ранее Украину сравнили с кукушонком — а потом и вовсе оказалось, что "Украин" на самом деле целых три, причём третью редко кто принимает во внимание.

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Автор: Константин Шапров
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