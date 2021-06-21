Политолог из Киева напомнил о существовании "третьей Украины"

Помимо условно "пророссийской" и условно "прозападной", существует ещё и "третья Украина", которую обычно не принимают в расчёт, заявил киевский политолог.

На Украине в настоящее время существует больше "линий раскола", чем обычно принято считать. И отказ принимать во внимание "третью силу" приводит к утрированному восприятию происходящих в "незалежной" событий. Такого мнения придерживается украинский политолог Андрей Ермолаев.

Первую Украину можно назвать русско-постсоветской. Это в основном индустриальный юго-восток страны. Вторая — западно-украинская, побывавшая под властью Польши, Австро-Венгерской империи, пережившая не одну историческую турбулентность. Раскол между ними наиболее ярко обозначился в ходе событий 2004 и 2014 годов, пояснил политолог.

Третью Украину условно можно назвать "провинциальной". Это в основном малые города и посёлки городского типа, где говорят на суржике, а идеология смешана. Как раз о ней, как правило, забывают в политических расчётах.

"Серьёзная ошибка думать, что "третья Украина" не оказывает существенного влияния на политический расклад в стране — именно от неё и может зависеть "куда качнётся маятник", — цитирует эксперта "Свободная пресса".

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