Веллингтон присоединился к санкциям против Минска

Новости о санкциях против Белоруссии: их официально поддержала Новая Зеландия. Теперь некоторым жителям РБ запрещён въезд в островное государство.

"Новая Зеландия считает действия режима Лукашенко неприемлемыми и присоединяется к партнёрам, прекращая выдачу въездных виз ряду лиц, причастных к злоупотреблениям. Запрет коснётся более 50 человек, включая президента [Белоруссии], ключевых сотрудников его администрации, избирательной комиссии страны, полицейского ведомства и сил безопасности", — отметила глава МИД Нанаия Махута, её слова приведены на сайте правительства Новой Зеландии.

Также в МИД Новой Зеландии напомнили: власти страны очень озабочены ситуацией с самолётом Ryanair. Расследование этого случая, проводимое силами Международной организации гражданской авиации (ICAO), Веллингтон поддерживает.

"…продолжаем призывать Белоруссию к проведению свободных и справедливых выборов", — добавила Махута.

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