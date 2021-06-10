Мусорщики и рабочие-коммунальщики в среду устроили погром на улицах Парижа.
Они опрокидывали мусорные контейнеры и заняли муниципальное здание в ходе протестов против радикальных реформ государственной службы, запланированных французским правительством.
Десятки протестующих людей ворвались в здание ратуши 13-го округа французской столицы. На фотографиях в соцсетях — коридоры, заваленные бумагой, поврежденные разграбленные шкафы.
Снаружи распалённые люди опрокинули более дюжины мусорных контейнеров в знак символического вклада в "дело протеста".
Сайт Revolution Permanente сообщил, что сотни людей приняли участие в акции протеста, организованной Всеобщей конфедерацией труда (ВКТ). Во время устроенных протестующими беспорядков, как сообщается, один человек был ранен.
"Насилие, кража и ущерб не должны считаться законными действиями, — сказал мэр 13-го округа Парижа Жером Куме, добавив, что он не связывает обычно "конструктивную” ВКТ с такими действиями. — Многие документы, разбросанные и уничтоженные, были связаны с внедрением во Франции коронавирусной вакцины".
Протест последовал за заявлением чиновников, что они будут настаивать на проведении реформ занятости, которые, по мнению рабочих, сократят их отпускное время и ущемят их право на протест.
ДЛЯ СПРАВКИ
Планы, одобренные кабинетом президента Эммануэля Макрона в 2019 году, отменят некоторые исключения, позволяющие людям работать менее 35 часов в неделю, сохраняя при этом полную зарплату.
Цель состоит в том, чтобы работники некоторых профессий работали дольше, что позволит правительству Макрона сократить около 120 000 рабочих мест на государственной службе в течение трех лет в рамках программы сокращения расходов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.