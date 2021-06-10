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Успешный штурм ратуши: в Париже против трудовой реформы протестуют мусорщики

Мир » Европа » Евросоюз

Мусорщики и рабочие-коммунальщики в среду устроили погром на улицах Парижа.

Успешный штурм ратуши: в Париже против трудовой реформы протестуют мусорщики

Они опрокидывали мусорные контейнеры и заняли муниципальное здание в ходе протестов против радикальных реформ государственной службы, запланированных французским правительством.

Десятки протестующих людей ворвались в здание ратуши 13-го округа французской столицы. На фотографиях в соцсетях — коридоры, заваленные бумагой, поврежденные разграбленные шкафы.

Снаружи распалённые люди опрокинули более дюжины мусорных контейнеров в знак символического вклада в "дело протеста".

Сайт Revolution Permanente сообщил, что сотни людей приняли участие в акции протеста, организованной Всеобщей конфедерацией труда (ВКТ). Во время устроенных протестующими беспорядков, как сообщается, один человек был ранен.

"Насилие, кража и ущерб не должны считаться законными действиями, — сказал мэр 13-го округа Парижа Жером Куме, добавив, что он не связывает обычно "конструктивную” ВКТ с такими действиями. — Многие документы, разбросанные и уничтоженные, были связаны с внедрением во Франции коронавирусной вакцины".

Протест последовал за заявлением чиновников, что они будут настаивать на проведении реформ занятости, которые, по мнению рабочих, сократят их отпускное время и ущемят их право на протест.

ДЛЯ СПРАВКИ

Планы, одобренные кабинетом президента Эммануэля Макрона в 2019 году, отменят некоторые исключения, позволяющие людям работать менее 35 часов в неделю, сохраняя при этом полную зарплату.

Цель состоит в том, чтобы работники некоторых профессий работали дольше, что позволит правительству Макрона сократить около 120 000 рабочих мест на государственной службе в течение трех лет в рамках программы сокращения расходов.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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