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От боли к разочарованию: Варшава расстроена действиями Вашингтона

Мир

Стоило Вашингтону показать, что для нынешней американской администрации интересы страны выше, чем интересы "дружбы и солидарности", как в Варшаве сначала испытали боль, а затем — разочаровались.

От боли к разочарованию: Варшава расстроена действиями Вашингтона

Комментарий касательно польского разочарования дал Polskie Radio 24 польский ученый, директор Ягеллонского института (Краков) Марцин Рошковский. Он ещё раз уточнил, что власти Польши разочарованы решением американских коллег касательно санкций по "СП-2", и добавил: в Вашингтоне предпочли прислушаться к немцам.

"В Вашингтоне ориентируются на Германию как на центральную страну в ЕС. Поэтому там прислушались к интересам Германии, а не к нашим. Об этом даже говорит сама формулировка Белого дома: санкции против газопровода могут подорвать трансатлантические отношения", — уточнил эксперт.

Так что Москва и Берлин продолжают работу по "СП-2" — проекту, который значительно изменит европейский энергетический расклад. Для Польши у Украины это чревато расшатыванием энергетической безопасности, а для ЕС — попаданием в зависимость от РФ.

"Мы рассчитывали, что в Вашингтоне это понимают и поспособствуют сворачиванию данного проекта, но там решили действовать из собственной целесообразности, а не из солидарности", -добавил Рошковский.

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Польша ошарашена! Германия и США предали Варшаву - Поляки обвинили их в измене!
Автор: Константин Шапров
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