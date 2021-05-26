Решение Байдена по санкциям "СП-2" вызвало "боль" в Польше

Новости о том, что Штаты решили всё-таки отказаться от санкций по "СП-2" в пользу развития отношений с Европой, оценили в Польше. Варшава "с болью" восприняла ход Вашингтона и остаётся при своём мнении.

"Мы с болью воспринимаем решения президента США относительно "Северного потока — 2", потому что мы считаем, что здесь вопрос сохранения санкций был бы уместен", — прокомментировал заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.

Фогель также сообщил, что законченный газопровод может стать "оружием" в руках России. В частности, его можно будет применять для решения политических вопросов — подобные случаи, уверен представитель Польши, фиксировались уже не раз.

Напомним, что ранее о "смене курса" Вашингтона по санкциям высказался президент США Джо Байден. Он назвал санкции контрпродуктивными, но подчеркнул, что с самого начала проекта был в рядах его противников.

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