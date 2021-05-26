Байден объяснил "смену курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2"

Газопровод "Северный поток — 2" практически закончен (на 95%). Так что в Вашингтоне подумали и решили: санкции против него — контрпродуктивны хотя бы с точки зрения работы с Европой.

Ранее в Вашингтоне отказались от санкций против оператора "СП-2", компании Nord Stream 2 AG, а также её директора Маттиаса Варнига. Касательно "смены курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2" высказался американский президент Джо Байден. Байден отметил: к тому времени, как он стал президентом, проект уже был почти готов так что

"…думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", — сообщил Байден журналистам.

Однако, отметил Байден, он с самого начала был против того, чтобы "СП-2" строили.

Напомним, что строительство "СП-2" возобновили в декабре 2020 года, до этого случилась годовая пауза, связанная как раз с риском санкций.

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