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С чьей подачи Варшава "вякнула" на Москву: мнение политолога

Мир

В преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена "главный американский сателлит в Восточной Европе" высказался по поводу того, что РФ — "агрессор" и "ненормальная страна". И в свете других происходящих в мире событий такие слова невероятно удивляют.

С чьей подачи Варшава "вякнула" на Москву: мнение политолога

Напомним, что резкими словами в адрес Москвы отличилась Варшава. Комментарий касательно польской риторики решил дать лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

"Вы признаны ненормальными, значит по отношению к вам действует поражение в правах. А в чём оно заключается, это поражение в правах? А как оно будет оформляться? Если вы не признаёте его, какую смирительную рубашку вам надо надеть?

Ведь не так же, что слова сами по себе, а всё остальное — само по себе. Значит, говорится о том, что Грузия будет принята в НАТО и оно там наведёт порядок, то есть позволит грузинам резать абхазов и осетин, а мы их признали.

Значит, на южном фланге появляется средоточие истерики, и на северном, а также у нас есть ещё Донбасс и Белоруссия. Мы фактически уже находимся на огромной дуге в какой-то предвоенной ситуации, которая нам навязывается", — высказался Кургинян на шоу ."Вечер с Владимиром Соловьёвым"

Кроме того, есть ещё и турецкий фактор: Анкара поддерживает Киев, что вызывает беспокойство российских дипломатов. Так что Польша, видимо, просто-напросто впряглась в "подряд" против России — иначе слова польского президента не объяснить.

"Кто-то здесь может поверить, что поляки могут открыть рот и вякнуть слово "мама" без одобрения Соединённых Штатов?" — задал вопрос Кургинян.

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"Ненормальная страна!". Президент Польши Дуда жёстко высказался о России
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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