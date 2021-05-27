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Пушков ответил Дуде, назвавшему Россию "ненормальной страной"

Общество

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал польскому президенту посмотреть на собственную историю и политику, прежде чем говорить о "ненормальности" России.

Пушков ответил Дуде, назвавшему Россию "ненормальной страной"

Заявление президента Польши Анджея Дуды, во время визита в Грузию назвавшего Россию "ненормальным государством" и "страной-агрессором", неоднозначно восприняли даже его соотечественники. У сенатора Алексея Пушкова тоже нашлось что сказать по этому поводу. По его мнению, стараниями Польши отношения между странами ухудшились до уровня "дальше некуда".

"Польша ухудшила отношения с Москвой практически до самой крайней точки. Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв. России после такого заявления было бы логично включить Польшу в список недружественных стран", — заявил Алексей Пушков в интервью изданию "Взгляд".

По словам сенатора, Варшаву до крайней степени раздражает то, что её русофобская политика терпит один провал за другим. Так, Польша сделала ставку на срыв строительства "Северного потока-2", не считаясь с интересами своих европейских соседей, которым этот проект нужен, а заокеанский сюзерен Байден взял да и отказался от санкций против газопровода.

"У польской элиты нет другой национальной доктрины, кроме той, чтобы быть жертвой. У них на этом выстроена вся их идентичность. Пока не видно перспективы взросления Польши", — резюмировал сенатор.

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"Польша заражена бациллой ненависти к России"
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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