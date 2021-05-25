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В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена

Мир

Новые подробности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По данным CNN, мероприятие пройдёт 15-16 июня в Женеве (Швейцария).

В CNN раскрыли место и дату встречи Путина и Байдена

В CNN ссылаются на собственные источники в администрации американского лидера.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена", — передаёт CNN.

Напомним: Белый дом ранее направил в Женеву помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. 24 мая в ходе встречи с Николаем Патрушевым, секретарём Совбеза РФ, также был поднят вопрос о встрече президентов.

"Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное местоположение города-организатора, пока не будут уточнены все детали", — дополняет CNN.

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Путин ответил на заявление Байдена в свой адрес. Время покажет. Фрагмент выпуска от 18.03.2021
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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