Нетаньяху: ООН поощряет террористов, обвиняя Израиль в нарушениях прав человека

"Решение Совета ООН по правам человека начать открытое расследование предполагаемых злоупотреблений Израиля на палестинских территориях высмеивает международное право и поощряет террористов во всем мире".

Так заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Проект резолюции, призывающий к расследованию недавнего 11-дневного конфликта Израиля с базирующейся в Газе военизированной группировкой ХАМАС и предшествовавших ему событий, был принят Советом в четверг 24 голосами против 9 при 14 воздержавшихся.

В серии твитов Нетаньяху заявил, что "позорное” решение органа ООН является еще одним примером его "вопиющей антиизраильской одержимости".”

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МИД Израиля также отверг резолюцию и указал, что еврейское государство "не может и не будет сотрудничать с таким расследованием.”

Ранее в четверг глава ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что израильские удары по густонаселенной Газе "могут представлять собой военные преступления”, если они будут признаны непропорциональными и неизбирательными.

"Мы не видели доказательств того, что здания, на которые нацелились ЦАХАЛ, использовались ХАМАСОМ, как утверждал Израиль", — добавила она. "Действия ХАМАСА, который, по словам ЦАХАЛА, выпустил по Израилю более 4300 ракет, также являются нарушением правил ведения войны", — подчеркнул Верховный комиссар ООН.

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