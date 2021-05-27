"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией

"Президент Белоруссии в Литве" Светлана Тихановская анонсировала "международную акцию солидарности с Белоруссией". Она должна пройти "в разных странах".

"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днём солидарности", — заявила "президент Света".

По её словам, в этот день проявлять солидарность с Белоруссией будут представители белорусской диаспоры и политики разных стран. Но самое главное, конечно же — вновь попытаться раскачать ситуацию в самой Белоруссии, воспользовавшись истерической реакцией Запада на задержание в Минске гражданина РБ Романа Протасевича.

"Главное, чтобы жители Белоруссии продемонстрировали солидарность друг с другом всеми возможными способами — уличными протестами, символами, письмами политическим заключённым", — цитирует Тихановскую ТАСС.

Ранее Светлана Тихановская анонсировала подготовку "к новой активной фазе давления" и призвала белорусов вернуться на баррикады. "Мировое сообщество делает всё возможное, чтобы помочь белорусам", - заявила она в видеообращении.

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