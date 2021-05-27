EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана
В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака
Внешняя политика России: вежливость или слабость?
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость
Поляки предложили Дуде высказать всё в лицо Путину
"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России
Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками
Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах

"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

"Президент Белоруссии в Литве" Светлана Тихановская анонсировала "международную акцию солидарности с Белоруссией". Она должна пройти "в разных странах".

"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией

"29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днём солидарности", — заявила "президент Света".

По её словам, в этот день проявлять солидарность с Белоруссией будут представители белорусской диаспоры и политики разных стран. Но самое главное, конечно же — вновь попытаться раскачать ситуацию в самой Белоруссии, воспользовавшись истерической реакцией Запада на задержание в Минске гражданина РБ Романа Протасевича.

"Главное, чтобы жители Белоруссии продемонстрировали солидарность друг с другом всеми возможными способами — уличными протестами, символами, письмами политическим заключённым", — цитирует Тихановскую ТАСС.

Ранее Светлана Тихановская анонсировала подготовку "к новой активной фазе давления" и призвала белорусов вернуться на баррикады. "Мировое сообщество делает всё возможное, чтобы помочь белорусам", - заявила она в видеообращении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новость дня: Тихановская: мы переходим на формат партизанщины
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Мобильные храмы: как священники помогают людям
Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет
Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане
"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией
Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана
Нажмут на газ: Европа вводит санкции против Белоруссии — и против России
В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака
Переработка - путь к могиле, который каждый выбирает сам
Внешняя политика России: вежливость или слабость?
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров МС-21: наш ответ Минторгу США Усам Оздемиров
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников