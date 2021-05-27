Тихановская призвала белорусов вернуться на баррикады

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, возглавившая оппозицию Светлана Тихановская, заявила о подготовке к новой фазе протестов в стране, в очередной раз назвав действующего президента "нелегитимным".

В видеоролике, размещённом на Youtube, Тихановская назвала Белоруссию "чёрным пятном на мировой карте" и заверила своих сторонников в том, что большинство стран "делают всё возможное, чтобы помочь белорусам".

Тихановская призвала белорусов вернуться на баррикады

"Важное правительственное сообщение" Тихановская продублировала в своём ТГ-канале, написав:

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Кроме того, "президент Света" анонсировала "наращивание партизанского движения внутри республики" и привычно уже призвала ЕС

© ТГ-канал tsikhanouskaya