Экс-кандидат в президенты Белоруссии, возглавившая оппозицию Светлана Тихановская, заявила о подготовке к новой фазе протестов в стране, в очередной раз назвав действующего президента "нелегитимным".
В видеоролике, размещённом на Youtube, Тихановская назвала Белоруссию "чёрным пятном на мировой карте" и заверила своих сторонников в том, что большинство стран "делают всё возможное, чтобы помочь белорусам".
"Важное правительственное сообщение" Тихановская продублировала в своём ТГ-канале, написав:
Кроме того, "президент Света" анонсировала "наращивание партизанского движения внутри республики" и привычно уже призвала ЕС
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