Зеленского высмеяли за выступление у военного самолёта без крыльев

Пользователи соцсетей на Украине обратили внимание на странную деталь во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского по поводу двухлетия нахождения на своём посту.

Президент выступал в ангаре на авиазаводе в Киеве, где расположен самолёт АН-124 "Руслан". Украинские СМИ посчитали это знаком того, что офис президента заботится о производстве в своей стране.

В соцсетях же отметили другую особенность — президент выступал на фоне самолёта, у которого не было крыльев и двигателей. Символично, что на лайнере была надпись "Вооружённым силам Украины — надёжные крылья".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об основных моментах пресс-конференции Зеленского. В частности, президент Украины заявил, что он и есть приговор Порошенко. Кроме того, он предложил включить США в переговоры по Донбассу, а также не стал критиковать президента России Владимира Путина.