Зеленский назвал себя "приговором Порошенко"

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами по поводу двухлетия нахождения на посту главы государства. Дмитрий Гордон спросил украинского лидера о его знаменитой фразе, сказанной перед выборами Петру Порошенко.

"Я ваш приговор", — говорил тогда комик в лицо президенту.

За два года против Порошенко были открыты несколько дел и даже вручены "пидозры", но с места ничего так и не сдвинулось, несмотря на постоянные обвинения в коррупции или госизмене. Экс-президент находится на свободе и остаётся депутатом Верховной Рады.

По словам Зеленского, он сам является приговором Порошенко. Вместе с тем, никакого "иммунитета" у бывшего президента нет.

"У меня нет с ним никаких разговоров, хотя Пётр Алексеевич хотел, и он даже приходил. Они все хотят со мной договориться. Я уже стал его приговором, но он ещё этого не осознал", — заявил Зеленский журналистам.

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