Зеленский хочет подключить США к дискуссии по Донбассу

С очередными пожеланиями касательно дискуссий по Донбассу выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он снова заявил: к делу пора подключать представителей США.

"Я считаю, что, кроме "нормандского формата", будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу ещё формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате, пока не готов говорить", — уточнил Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины.

Напомним, что ранее данную идею Зеленский озвучивал для Financial Times. Тогда он назвал в числе желанных на переговорах стран не только США, но и Великобританию с Канадой. Также президент сообщил, что минский формат можно скорректировать либо придумать "параллельный" ему вариант переговоров.

Позднее слова Зеленского оценили в Кремле, сообщив, что "сигнал тревожный".

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