EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике
В Сахалинской области лесничие застрелили медведя-убийцу
Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте
Россия вывезет более 400 человек из Сектора Газа
Зеленский хочет подключить США к дискуссии по Донбассу
Переболевший принц Уильям привился от COVID-19
Украинскую модель изнасиловали после скандальной фотосессии в Дубае
Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы Гарри и Меган
Широкими мазками: Песков о возможной встрече Путина и Зеленского

Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему некогда думать о российском лидере Владимире Путине. Он занят мыслями, как закончить войну в Донбассе.

Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина

Зеленский, отмечающий сегодня вторую годовщину на посту президента Украины, воздержался давать характеристику президенту России Владимиру Путину. Это может быть связано с объявленной им подготовкой к личной встрече.

К слову, в Кремле начало переговоров по этому вопросу подтвердили, отметив, что "процесс идёт непросто" и на данный момент имеет место скорее "концептуальное обсуждение гипотетической повестки дня, гипотетической встречи".

По словам Зеленского, он не простит себе, если какие-то его неосторожные слова приведут к усилению эскалации между РФ и Украиной.

"Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", — заявил Зеленский на пресс-конференции, посвящённой второй годовщине его пребывания на посту президента Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Путин пригласил Зеленского в Москву
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует
В Сахалинской области лесничие застрелили медведя-убийцу
Ирина Слуцкая высказалась о харассменте в спорте
Россия вывезет более 400 человек из Сектора Газа
Зеленский хочет подключить США к дискуссии по Донбассу
Переболевший принц Уильям привился от COVID-19
Украинскую модель изнасиловали после скандальной фотосессии в Дубае
Могут ли власти заставить россиян прививаться от "ковида"
День фармацевта: для кого праздник, а для кого – чествование лжецов
Королевская семья проигнорировала годовщину свадьбы Гарри и Меган
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников