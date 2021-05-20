Зеленский воздержался от оценочных суждений в адрес Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему некогда думать о российском лидере Владимире Путине. Он занят мыслями, как закончить войну в Донбассе.

Зеленский, отмечающий сегодня вторую годовщину на посту президента Украины, воздержался давать характеристику президенту России Владимиру Путину. Это может быть связано с объявленной им подготовкой к личной встрече.

К слову, в Кремле начало переговоров по этому вопросу подтвердили, отметив, что "процесс идёт непросто" и на данный момент имеет место скорее "концептуальное обсуждение гипотетической повестки дня, гипотетической встречи".

По словам Зеленского, он не простит себе, если какие-то его неосторожные слова приведут к усилению эскалации между РФ и Украиной.

"Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", — заявил Зеленский на пресс-конференции, посвящённой второй годовщине его пребывания на посту президента Украины.

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