Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы

На месте гибели немецкого парохода "Карлсруэ" польские дайверы обнаружили множество ящиков "невоенного назначения". Их содержимое до сих пор неизвестно.

Легендарная "Янтарная комната" — произведение искусства XVIII века. Она была подарена российскому императору Петру I королём Пруссии Фридрихом I в 1717 году. В 1945 году гитлеровцы разобрали и вывезли её из Екатерининского дворца в Царском селе под Ленинградом. В последний раз Янтарную комнату видели в 1945 году в Кёнигсберге (ныне Калининград), с тех пор она бесследно исчезла.

Место гибели немецкого парохода "Карлсруэ", затонувшего после торпедной атаки 13 апреля 1945 года, польские водолазы обнаружили лишь спустя 75 лет, в 2020 году. Судя по сделанным ими фотографиям, на корабле могут находиться картины, музейный фарфор и другие артефакты.

В конце мая команда дайверов из группы Baltictech, занимающейся поиском утерянных произведений искусства, проведёт 10-дневное обследование затонувшего корабля. Водолазы надеются обнаружить Янтарную комнату среди затонувших сокровищ.

"Если будет найдено что-то интересное, польские власти дадут разрешение на государственное погружение, чтобы начать поднимать ящики на поверхность", — сообщает Daily Mail.

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