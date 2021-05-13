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Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы

Мир

На месте гибели немецкого парохода "Карлсруэ" польские дайверы обнаружили множество ящиков "невоенного назначения". Их содержимое до сих пор неизвестно.

Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы

Легендарная "Янтарная комната" — произведение искусства XVIII века. Она была подарена российскому императору Петру I королём Пруссии Фридрихом I в 1717 году. В 1945 году гитлеровцы разобрали и вывезли её из Екатерининского дворца в Царском селе под Ленинградом. В последний раз Янтарную комнату видели в 1945 году в Кёнигсберге (ныне Калининград), с тех пор она бесследно исчезла.

Место гибели немецкого парохода "Карлсруэ", затонувшего после торпедной атаки 13 апреля 1945 года, польские водолазы обнаружили лишь спустя 75 лет, в 2020 году. Судя по сделанным ими фотографиям, на корабле могут находиться картины, музейный фарфор и другие артефакты.

В конце мая команда дайверов из группы Baltictech, занимающейся поиском утерянных произведений искусства, проведёт 10-дневное обследование затонувшего корабля. Водолазы надеются обнаружить Янтарную комнату среди затонувших сокровищ.

"Если будет найдено что-то интересное, польские власти дадут разрешение на государственное погружение, чтобы начать поднимать ящики на поверхность", — сообщает Daily Mail.

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Автор: Людмила Черткова
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