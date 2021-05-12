Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России
Завершился конкурс "Воспитатель года Москвы — 2021"
США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза
Мишустин призвал регионы разобраться с дотациями на оплату ЖКХ
Прокуратура Австрии подозревает главу правительства в даче ложных показаний
Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире
"Дешёвые" подозрения: вредно ли пальмовое масло? Мнение эксперта
Суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн за неудалённый контент
"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ

Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины

Мир

От обострения конфликта между Палестиной и Израилем не стоит ждать "великой войны" — его "активная" фаза долго не продлится. Однако проблему отношений двух сторон не удаётся решить уже весьма долго и, скорее всего, не удастся оперативно решить и в будущем.

Палестина Израиль
Палестина и Израиль

Комментарий касательно ситуации с Израилем и Палестиной предоставил для телеканала "360" эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он отметил, что проблему можно лишь откладывать — как, собственно, не раз уже делали в течение примерно 50 лет.

Старые раны, компромиссы и ненависть: что происходит в регионе

"Противостояние Израиля и Палестины — старая рана. Она вроде залеченная, но стоит немного тронуть, как кровь течёт снова. Но из-за того, что эта рана старая, методы её врачевания тоже известны", — пояснил Журавлёв.

Единого "мусульманского фронта" Израилю бояться не стоит, потому что сценарий такого рода маловероятен. Так что, скорее всего, произойдёт следующее: "активная" фаза будет короткой, а затем стороны продолжат ненавидеть друг друга в "тихом" режиме.

"Такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это как солома — горит жарко, но недолго", — добавил он.

Касательно разрешения давнего спора: здесь существует только один вариант, а именно — создание Палестинского государства. Однако на такой шаг Израиль идти не собирается.

Израиль Палестина
Флаги Палестины и Израиля

"Израиль осваивал, культивировал, развивал многие регионы, которые в случае создания Палестинского государства придётся передать палестинцам. Само израильское население не примет такого решения", — пояснил эксперт.

Интересно, что попытки компромисса, которые вылились в варианты создания палестинской автономии, были в штыки приняты представителями консервативной части израильского общества.

"В теории решение есть, но я не очень верю, что в Израиле найдётся политик, который сможет разрешить эту проблему и остаться в живых", — заключил Журавлёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Из-за чего начались беспорядки в Израиле? И какими будут последствия?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Мишустин призвал регионы разобраться с дотациями на оплату ЖКХ
Прокуратура Австрии подозревает главу правительства в даче ложных показаний
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Иерусалима
Стадион "Зенита" вошёл в тройку самых посещаемых в мире
"Дешёвые" подозрения: вредно ли пальмовое масло? Мнение эксперта
"Распад" Франции: почему Макрон не слушает предупреждения генералов
Суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн за неудалённый контент
Жители Индии обмазываются коровьим навозом для защиты от COVID-19
Народы Евразии разъединили искусственно
"Крылья Советов" получили лицензию и стали 13-м участником РПЛ
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Как не допустить повторения боев на границе Киргизии и Таджикистана Игорь Буккер
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников