Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины

От обострения конфликта между Палестиной и Израилем не стоит ждать "великой войны" — его "активная" фаза долго не продлится. Однако проблему отношений двух сторон не удаётся решить уже весьма долго и, скорее всего, не удастся оперативно решить и в будущем.

Палестина и Израиль

Комментарий касательно ситуации с Израилем и Палестиной предоставил для телеканала "360" эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он отметил, что проблему можно лишь откладывать — как, собственно, не раз уже делали в течение примерно 50 лет.

Старые раны, компромиссы и ненависть: что происходит в регионе

"Противостояние Израиля и Палестины — старая рана. Она вроде залеченная, но стоит немного тронуть, как кровь течёт снова. Но из-за того, что эта рана старая, методы её врачевания тоже известны", — пояснил Журавлёв.

Единого "мусульманского фронта" Израилю бояться не стоит, потому что сценарий такого рода маловероятен. Так что, скорее всего, произойдёт следующее: "активная" фаза будет короткой, а затем стороны продолжат ненавидеть друг друга в "тихом" режиме.

"Такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это как солома — горит жарко, но недолго", — добавил он.

Касательно разрешения давнего спора: здесь существует только один вариант, а именно — создание Палестинского государства. Однако на такой шаг Израиль идти не собирается.

Флаги Палестины и Израиля

"Израиль осваивал, культивировал, развивал многие регионы, которые в случае создания Палестинского государства придётся передать палестинцам. Само израильское население не примет такого решения", — пояснил эксперт.

Интересно, что попытки компромисса, которые вылились в варианты создания палестинской автономии, были в штыки приняты представителями консервативной части израильского общества.

"В теории решение есть, но я не очень верю, что в Израиле найдётся политик, который сможет разрешить эту проблему и остаться в живых", — заключил Журавлёв.

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