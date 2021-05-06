В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 мая

В связи с последними событиями в Нагорном Карабахе в этом году там не будут проводиться празднования в честь Дня Победы.

Единственное запланированное торжественное мероприятие — военный парад, который проведут в столице Арцаха российские миротворцы.

Официальный Баку пока никаких комментариев на эту тему не озвучил. А вот "умники" и русофобы, называющие себя политическими экспертами, отметились.

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов, долгое время подвизавшийся на российских политических ток-шоу, а после депортированный из страны, потребовал в Телеграм от правительства страны парад российских миротворцев запретить. Более того, он назвал его "террористической акцией" и помечтал о том, как было бы здорово "запустить по участникам заряды из парочки "Градов".

В России на реплики Аббасова уже отреагировали. Политолог Сергей Карнаухов сказал, что

"на больных внимания можно, конечно, не обращать, но, поскольку Аббасов выражает мнение определенного слоя общества, его словам необходимо дать международно-правовую и уголовно-правовую оценку".

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