Жителям КНДР объяснили опасность перелетающих через границу вещей

Необычные новости из КНДР: жителей страны предупредили об угрозе, которую несут вещи, перелетающие через границу. По данным, которые приводит издание "Нодон Синмун", контакт с данными вещами может привести к заражению коронавирусом.

Напомним, что ранее представители движения активистов из Южной Кореи (выступают за свободную Северную Корею) придумали и воплотили в жизнь следующий план. В промежутке между 25 и 29 апреля с помощью воздушных шаров на территорию КНДР были отправлены агитационные материалы:

500 тысяч листовок;

500 брошюр;

5 тысяч банкнот в один доллар США.

"Если вы видите перелетающие через границу вещи, не стоит воспринимать это как простое явление природы, а стоит рассматривать как вероятность заразиться зловредным вирусом", — предупредили журналисты "Нодон Синмун".

Важно, отметили в издании, оставаться бдительными и помнить, что штаммы коронавируса находятся в постоянном изменении.

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